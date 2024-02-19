В Москве прошла премьера фильма «Свет»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
18 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась московская премьера психологической драмы СВЕТ, победившей в прошлом году на кинофестивале «Выборг».
Фильм на сцене представили режиссер Антон Коломеец, продюсер Анна Шалашина, актрисы Дарья Коныжева и Милана Владыкина, а также члены съемочной группы. После показа состоялось обсуждение со зрителями и кинокритиком Денисом Виленкиным.
Гостями премьеры стали Владимир Хотиненко, Лиза Шакира, Наталья Земцова, Ксения Суркова, Василий Бриченко, Стася Милославская, Софья Лебедева и многие другие.
Лента выйдет в прокат 22 февраля.
Фото: Ксения Угольникова
19.02.2024