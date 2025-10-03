В Москве состоялась премьера романтической комедии «Сводишь с ума»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

2 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтической комедии СВОДИШЬ С УМА.

Ленту представили режиссер Дарья Лебедева, исполнители главных ролей Мила Ершова, Юрий Насонов и Людмила Артемьева, а также генеральный продюсер Люся Дадальян, продюсеры Ашот Месропян и Алена Воскобойник.

Гостями премьеры стали Святослав Рогожан, Кристина Асмус, Екатерина Шпица, Стася Толстая, Сергей Горошко, Анна Котова, Аскар Ильясов, Алена Чехова, Мария Кошина, Иван Трушин, Екатерина Чаннова, Вероника Журавлева, Даниэль Вегас и другие.

СВОДИШЬ С УМА выйдет в прокат с 9 октября.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

03.10.2025