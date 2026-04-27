В Москве прошла премьера комедии «Своя в доску»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

25 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера комедии СВОЯ В ДОСКУ.

Со сцены проект представили режиссер Илья Лебедев, продюсеры Дмитрий Шепелев, Александр Ермолин, Николай Алексеев, а также актеры Ольга Лерман, Алана Чочиева, Григорий Дудник и другие.

Гостями мероприятия стали Валерия Ланская, Константин Белошапка, Станислав Соломатин, Анна Ещенко, Павел Комаров, Степан Арбузов, Антонина Бойко и другие.

СВОЯ В ДОСКУ выйдет в прокат с 14 мая.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

27.04.2026