В Москве состоялась премьера сериала «Тайный город»

Фоторепортаж из Дома Союзов

18 ноября в историческом здании Дома Союзов состоялся премьерный показ сериала «Тайный город» – мистического экшена о скрытом мире магии и древних кланов, который существует посреди современной Москвы.

Сериал представили на сцене генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов, руководитель «Кинопоиска» Николай Буц, режиссер Андрей Туманов и актеры Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Мария Андреева, Игорь Верник, Лео Канделаки, Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд, Евгений Чебатков, Павел Чинарев, Кирилл Кяро, Иван Охлобыстин, Полина Давыдова, Алеко Надирян, Андрей Трушин, Дарья Блохина и другие.

«Российское фэнтези давно заслуживает серьезного, взрослого разговора. Экранизация «Тайного города» – именно такая попытка: со своей атмосферой, визуальным языком и уважением к первоисточнику Вадима Панова. Уверен, что этот проект задаст новые стандарты для сериального производства в жанре и покажет, что отечественные истории способны конкурировать за внимание самого взыскательного зрителя», – отметил Жаров.

Гостями мероприятия стали Алексей Фурсин, Иван Янковский, Вильма Кутавичюте, Ольга Сутулова, Алиса Кот, Маргарита Аброськина, Анна Седокова, Василина Юсковец, Ирина Тонева, Ксения Бородина, Владимир Яглыч, Аркадий Укупник, Сергей Гилев, Сергей Минаев, Сабина Ахмедова и другие.

Премьера сериала «Тайный город» состоится 23 ноября. Новые серии будут выходить одновременно на Кинопоиске и ТНТ каждый день с понедельника по четверг – по одному эпизоду в день.

Фото: Стоян Васев, Александр Мурашкин, Ник Дунаевский, Александр Яковлев, Элина Енокян, Илья Медведев

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.11.2026