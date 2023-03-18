Состоялась премьера документального фильма о Тарковском

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

16 марта 2023 года в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера документального фильма БОЖЕ! ЧУВСТВУЮ ПРИБЛИЖЕНИЕ ТВОЕ! о духовной жизни и творчестве Андрея Тарковского. Режиссеры картины — народный артист России Николай Бурляев, сыгравший главные роли в фильмах ИВАНОВО ДЕТСТВО и АНДРЕЙ РУБЛЕВ, и Дмитрий Чернецов, ученик оператора Вадима Юсова.

Среди гостей на премьере были работники театра, кино и телевидения, политики, государственные деятели, медиаменеджеры: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, Дмитрий Певцов, Светлана Дружинина, Валерий Баринов, Наталья Бондарчук, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин, Лариса Преториус, сенатор и телеведущий Алексей Пушков, юрист Генри Резник, теле- и радиоведущие Сергей Михеев и Анна Шафран, и другие.

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18.03.2023