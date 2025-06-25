В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Театральная зона»

24 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера комедии «Театральная зона».

Гостями мероприятия Сергей Романович, Денис Власенко, Денис Шведов, Наталья Рудова, Лукерья Ильяшенко, Михаил Тройник, Борис Дергачев, Владимир Канухин, Гевонд Андреасян, Марго Овсянникова, Анастасия Решетова, Олег Верещагин, Алена Чехова, Омар Алибутаев, Анна Азарова, Анна Чурина, Виктория Маслова, Дарья Харченко, Евгений Егоров, Елена Старостина, Женя Малахова, Максим Стоянов, Игорь Чехов, Илья Бурец, Ирина Безрукова, Сергей Комаров, Ника Вигель, Татьяна Струженкова, Юрий Быков и другие.

«Театральная зона» дебютирует в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля.

Фото: Геннадий Авраменко, Ирина Полярная