В Москве состоялось открытие всероссийского проекта «Театр в кино»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

12 ноября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся запуск всероссийского проекта «Театр в кино», в рамках которого зрители более чем 50 городов увидят на экранах кинотеатров постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.

Серия показов открылась премьерой фильма-оперы ПИКОВАЯ ДАМА на музыку П.И. Чайковского театра «Геликон-опера» в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана.

Гостями мероприятия стали Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Теона Контридзе, Вадим Верник, Фекла Толстая, Дмитрий Бертман, Валерий Спирин, Владимир Федосеев, Игорь Крутой, Нелли Кобзон и многие другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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15.11.2023