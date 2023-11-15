В Москве состоялось открытие всероссийского проекта «Театр в кино»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
12 ноября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся запуск всероссийского проекта «Театр в кино», в рамках которого зрители более чем 50 городов увидят на экранах кинотеатров постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.
Серия показов открылась премьерой фильма-оперы ПИКОВАЯ ДАМА на музыку П.И. Чайковского театра «Геликон-опера» в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана.
Гостями мероприятия стали Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Теона Контридзе, Вадим Верник, Фекла Толстая, Дмитрий Бертман, Валерий Спирин, Владимир Федосеев, Игорь Крутой, Нелли Кобзон и многие другие.
Фото: Геннадий Авраменко
15.11.2023