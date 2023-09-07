В Москве прошла премьера фильма «Телекинез»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

6 сентября в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера мистического триллера ТЕЛЕКИНЕЗ. Вдохновением для сюжета фильма послужила история Нинель Кулагиной, которая в советское время открыто заявила, что владеет телекинезом.

Фильм зрителям представили продюсер Ольга Погодина, актеры Владислав Абашин и Алевтина Майер.

Гостями премьеры стали Алексей Чадов, Джаник Файзиев, Артем Михалков, Александр Лазарев, Алексей Пиманов, Ольга Красько и другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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07.09.2023