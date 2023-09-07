В Москве прошла премьера фильма «Телекинез»
Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»
6 сентября в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера мистического триллера ТЕЛЕКИНЕЗ. Вдохновением для сюжета фильма послужила история Нинель Кулагиной, которая в советское время открыто заявила, что владеет телекинезом.
Фильм зрителям представили продюсер Ольга Погодина, актеры Владислав Абашин и Алевтина Майер.
Гостями премьеры стали Алексей Чадов, Джаник Файзиев, Артем Михалков, Александр Лазарев, Алексей Пиманов, Ольга Красько и другие.
Фото: Геннадий Авраменко
07.09.2023