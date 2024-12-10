В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

7 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера нового анимационного фильма ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Проект представила команда создателей – Анна Тарада, Дарья Радецкая, Юлия Гудкова, Алексей Гришин, Михаил Нарышкин и другие.

Мероприятие посетили Алексей Серебряков, Карина Каспарянц, Владимир Селиванов, Елена Николаева, Игорь Вдовин, Ольга Дибцева, Арам Вардеванян, Сергей Кемпо, Татьяна Максимова, Мария Букатарь, Тоня Сальникова, Владимир Левченко, Ярослава Дегтярева, Авелина Квасова и многие другие гости с семьями.

Фот: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

10.12.2024