В Москве прошла светская премьера фильма «Тогда. Сейчас. Потом»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

2 сентября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ.

Мероприятие посетили Ирина Хакамада, Сергей Шакуров, Анна Котова, Анар, Карина Александрова, Ирина Безрукова, Виктория Корлякова, Мария Кожевникова, Ирина Безряднова, Анастасия Меськова, Антонина Чапкина, Дмитрий Дибров, Юлия Бордовских, Елена Ханга, Алена Долецкая, Георгий Малков, Юрий Коробейников и многие другие.

В российский прокат ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ выйдет 18 сентября.

Фото: Алексей Молчановский

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.09.2025