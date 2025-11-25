В Москве состоялась премьера сериала «Тоннель»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

24 ноября в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Тоннель»

Проект представили режиссер Флюза Фархшатова, а также актеры Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Аверин, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Женя Бурлак, Артем Рагузин, Полина Белова, Арина Шелобанова, Игорь Лепихин, Денис Зыков и другие.

Гостями светской премьеры стали Максим Матвеев, Станислав Дужников, Тимофей Кочнев, Александр Раппопорт, Маша Кошина, Михаил Кремер, Михаил Тарабукин и другие.

Криминальный триллер выйдет на KION уже 1 декабря, а позднее – в эфире НТВ.

Фото: пресс-служба KION

25.11.2025