В Москве состоялась премьера комедийного экшна «Токсичный мститель»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

29 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ.

Перед показом со вступительным словом выступил актер дубляжа Сергей Чихачев, озвучивший главного героя в исполнении Питера Динклэйджа. Картину также представила кинокритик, выпускающий редактор 2х2 медиа Арина Пырина.

Среди гостей премьеры были Денис Косяков, Алексей Гаврилов, Карен Арутюнов, Гурам Баблишвили и другие.

ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ выйдет в прокат уже 4 сентября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

01.09.2025