В Москве состоялась премьера комедийного экшна «Токсичный мститель»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
29 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ.
Перед показом со вступительным словом выступил актер дубляжа Сергей Чихачев, озвучивший главного героя в исполнении Питера Динклэйджа. Картину также представила кинокритик, выпускающий редактор 2х2 медиа Арина Пырина.
Среди гостей премьеры были Денис Косяков, Алексей Гаврилов, Карен Арутюнов, Гурам Баблишвили и другие.
ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ выйдет в прокат уже 4 сентября.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
01.09.2025