В Москве прошла премьера сериала «Трасса»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

4 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера психологического триллера «Трасса».

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Продюсерской компании «Среда» Иваном Самохваловым, режиссером-постановщиком Душаном Глигоровым, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко, оператором-постановщиком Батыром Моргачевым, актерами Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко, Василисой Немцовой, Алексеем Фатеевым, Геннадием Смирновым, Евгением Харитоновым, Софьей Реснянской, Таисьей Калининой, Валентином Анциферовым, а также генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым.

Гостями премьерного показа стали Ника Яковлева, Вадим Бакунев, Елена Николаева, Васса Бокова, Лили Шерозия, Сергей Епишев, Даниил Вершинин и другие.

«Трасса» с сегодняшнего дня уже доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: Ксения Угольникова

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05.09.2024