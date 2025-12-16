В Москве состоялась премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

13 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась предновогодняя премьера мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ.

Гостями премьеры стали Марк Богатырев, Данил Стеклов, Дарья Калмыкова, Софья Карпунина, Нигина Сайфуллаева, Сабина Еремеева, Алиса Буслова, Семен Литвинов, Варя Куприна, Александра Бабаскина и другие.

Новая часть приключений Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича выйдет в широкий прокат 25 декабря.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

16.12.2025