В Москве состоялась премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
13 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась предновогодняя премьера мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ.
Гостями премьеры стали Марк Богатырев, Данил Стеклов, Дарья Калмыкова, Софья Карпунина, Нигина Сайфуллаева, Сабина Еремеева, Алиса Буслова, Семен Литвинов, Варя Куприна, Александра Бабаскина и другие.
Новая часть приключений Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича выйдет в широкий прокат 25 декабря.
Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко
16.12.2025