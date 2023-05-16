Прошла светская премьера анимационной картины «Трио в перьях 2»

Фотоотчет из Барвихи Luxury Village

13 ма в Барвихе Luxury Village прошла звездная премьера мультфильма ТРИО В ПЕРЬЯХ 2, продолжения фильма-путешествия об отважном воробье Ричарде, облетевшем полмира. Главных пернатых героев, как и в первой части, озвучили Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев. Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино». На экран картина выйдет 18 мая.

В числе первых зрителей, посмотревших мультфильм, были: Бедрос Киркоров с внуками, Алексей Серебряков с внучкой, Артем Ткаченко с детьми, Настя Крайнова, Ярослава Дегтярева, Андрей Батт, Ирина Йовович, Ирина Ортман, Олеся Судзиловская, Василий Соловьев, Анна Пескова, Елена Кулецкая, Александр Бердников с семьей, Ольга Ушакова, Григорий Погосян, Лаура Джугелия, Александр Энберт, Маша Милославская, Юлия Хадарцева, Ольга Коле, Алиса Буслова и другие.

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16.05.2023