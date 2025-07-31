В Москве прошла премьера комедийного сериала «Три сестры»

Фоторепортаж из Театра на Цветном

30 июля в Театре на Цветном прошла светская премьера комедийного сериала «Три сестры».

Ее гостями стали Павел Деревянко, Полина Гухман, Григорий Верник, Симона и Алиса Юнусовы, Александр Цыпкин, Маруся Климова, Павел Попов, Елена Полянская, Валентин Анциферов, Маруся Трубникова, Никита Панфилов, Ирина Безрукова, Игорь Ознобихин, Юлия Волкова, Анна Азарова, Маргарита Дьяченкова, Илья Бурец, Максим Филатов, Софья Митрофанова и многие другие.

Проект дебютирует в онлайн-кинотеатре KION 1 августа, а затем выйдет в эфире телеканала ТНТ.

Фото: Максим Кашин, Ирина Полярная

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31.07.2025