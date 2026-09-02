В Москве состоялась премьера сериала «Трудно быть богом»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Трудно быть богом».

Перед премьерным показом к зрителям обратились создатели проекта – генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер Института развития интернета (АНО «ИРИ») Елена Лапина, шоураннер и автор сценария Андрей Золотарев, продюсер Team Films и шоураннер Теймур Джафаров, режиссер Дмитрий Тюрин, а также актеры Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Мария Денисова, Даня Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизёв и другие.

Премьеру посетили Ольга Любимова, Алексей Фурсин, Константин и Софья Эрнст, Александр Акопов, Елизавета Базыкина, Игорь Верник, Денис Власенко, Ирина Горбачева, Слава Копейкин, Жора Крыжовников, Анна и Надежда Михалковы, Елена Николаева, Нино Нинидзе, Марк Эйдельштейн и многие другие.

«Трудно быть богом» дебютирует на Wink уже с 3 сентября.

Фото: Анна Темерина

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02.09.2026