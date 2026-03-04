В Москве состоялась премьера романтической сказки «Царевна-лягушка 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

3 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера романтической сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2.

Со сцены картину представили режиссер Александр Амиров, генеральный продюсер Максим Рогальский, а также актеры Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Дарья Блохина, Ян Цапник, Елена Ксенофонтова, Ангелина Добророднова, Жанна Маркевич, Вероника Тимофеева и Нодар Джанелидзе.

Гостями премьеры стали Эвелина Бледанс, Кузьма Сапрыкин, Лянка Грыу, Софья Петрова, Екатерина Темнова, Анастасия Имамова, Анна Бачалова, Светлана Степановская, Ольга Виниченко и другие.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 выйдет в прокат с 5 марта.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

04.03.2026