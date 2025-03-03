В Москве прошла премьера комедийной сказки «Царевна-лягушка»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
1 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера семейной комедийной сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.
Фильм представили режиссер Александр Амиров, генеральные продюсеры Василий Ровенский и Максим Рогальский, а также исполнители главных ролей – Александр Метелкин, Никита Кологривый, Светлана Пермякова, Елена Ксенофонтова, Никита Тарасов, Алиса Руденко, Софья Лобанова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Елена Балабанова, Ангелина Добророднова, Татьяна Плетнева и другие.
Гостями премьеры стали Маша Кошина, Сергей Гилев, Елена Борщова, Алла Довлатова, Андрей Руденский, Станислав Соломатин, Елена Кондулайнен, Екатерина Темнова и многие другие.
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА выйдет в прокат с 6 марта.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
03.03.2025