В Москве прошла премьера комедийной сказки «Царевна-лягушка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера семейной комедийной сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

Фильм представили режиссер Александр Амиров, генеральные продюсеры Василий Ровенский и Максим Рогальский, а также исполнители главных ролей – Александр Метелкин, Никита Кологривый, Светлана Пермякова, Елена Ксенофонтова, Никита Тарасов, Алиса Руденко, Софья Лобанова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Елена Балабанова, Ангелина Добророднова, Татьяна Плетнева и другие.

Гостями премьеры стали Маша Кошина, Сергей Гилев, Елена Борщова, Алла Довлатова, Андрей Руденский, Станислав Соломатин, Елена Кондулайнен, Екатерина Темнова и многие другие.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА выйдет в прокат с 6 марта.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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03.03.2025