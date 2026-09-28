В Москве состоялась премьера фильма «Царевна Несмеяна»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
26 сентября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА.
Со сцены о работе над проектом рассказали: режиссер Василий Ровенский, продюсеры Максим Рогальский и Антонина Руже, актеры Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, София Петрова, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Андрей Родной, Виктория Венская, Алексей Ятченко, Юрий Катаев и другие.
Гостями премьеры стали Дмитрий Маликов, Катя Лель, Екатерина Моргунова, Олег Савцов, Анастасия Белова, Никита Конкин, Алиса Руденко, Александра Кузенкина, Надежда Гуськова и другие.
Сказочная лента выходит в прокат уже 1 октября.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
28.09.2026