В Москве состоялась премьера фильма «Царевна Несмеяна»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 сентября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА.

Со сцены о работе над проектом рассказали: режиссер Василий Ровенский, продюсеры Максим Рогальский и Антонина Руже, актеры Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, София Петрова, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Андрей Родной, Виктория Венская, Алексей Ятченко, Юрий Катаев и другие.

Гостями премьеры стали Дмитрий Маликов, Катя Лель, Екатерина Моргунова, Олег Савцов, Анастасия Белова, Никита Конкин, Алиса Руденко, Александра Кузенкина, Надежда Гуськова и другие.

Сказочная лента выходит в прокат уже 1 октября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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28.09.2026