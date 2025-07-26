В Москве состоялась премьера сериала «Циники»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Okko на ВДНХ

25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ драмеди «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений.

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером кинокомпании «Общественное мнение» Ольгой Дановой, режиссером Ирой Бас, авторами сценария Денисом Тарасовым и Еленой Гордеевой, оператором Александром Гринаш, актерами Аскаром Ильясовым, Светланой Ивановой, Евгением Стычкиным, Денисом Власенко, Юлией Топольницкой, Валерией Елкиной, Татьяной Струженковой, Евгенией Кузнецовой, Семеном Штейнбергом и PR-директором Okko Артемом Саргсяном.

Гостями показа стали Джаник Файзиев, Алексей Золотовицкий, Валерия Куликова, Роман Новиков, Амбарцум Кабанян, Алексей Сапрыкин, Даша Котрелева, Карина Александрова, Григорий Верник, Полина Гухман, Карина Каграманян, Павел Комаров, Марина Васильева, Петар Зекавица, Мария Кошина и многие другие.

«Циники» выйдут в Okko уже 28 июля.

Фото: пресс-служба Okko

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26.07.2025