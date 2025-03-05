В Москве состоялась премьера сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

4 марта в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» от Продюсерской компании «Среда».

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссёром-постановщиком Данилом Чащиным, продюсером и автором сценария Олегом Маловичко, оператором Эдуардом Мошковичем и актерами Дмитрием Чеботаревым, Елизаветой Юрьевой, Полиной Гухман, Игорем Грабузовым, Милой Ершовой, Евгением Санниковым, Антоном Артемьевым, Арсением Семеновым, Кариной Муса, Ниной Муштаковой, Марией Лисовой, Раисой Гришиной, Кариной Каграманян, Артемом Жигулиным и другими.

В числе гостей мероприятия оказались Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Эльдар Калимулин, Константин Плотников, Елена Николаева, Алена Хмельницкая, Влад Ценев, Елена Валюшкина, Стася Венкова, Даниил Вершинин, Анна Завтур, Павел Комаров, Алексей Филимонов и многие другие.

Первые две серии «Цыгане. Улица Шекспира» выйдут уже 6 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: пресс-служба Okko

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05.03.2025