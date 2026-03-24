В Москве прошла премьера мелодрамы «Твое сердце будет разбито»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера экранизации бестселлера Анны Джейн – мелодрамы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО.

Со сцены картину представили генеральные продюсеры генеральные продюсеры Денис Жалинский (студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start), Георгий Шабанов и Люся Дадальян (All Media Company и онлайн-кинотеатр Start), Виктория Михно (онлайн-кинотеатр Premier), Виктор Шадрин (Свердловская киностудия), режиссер Михаил Вайнберг, а также актеры Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и другие.

Гостями премьеры стали Анастасия Сиваева, Лиза Климова, Гарик Мартиросян, Алана Чочиева, Егор Губарев, Юлия Михалкова, Дэниел Барнс и другие.

В широкий прокат фильм выйдет 26 марта.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

24.03.2026