В Санкт-Петербурге прошла премьера сериала «Убить Риту»

Фоторепортаж с Левашовского Хлебозавода

В Санкт-Петербурге на территории Левашовского Хлебозавода прошел премьерный показ сериала «Убить Риту» о скрывающейся от спецслужб учительнице химии. Проект выйдет эксклюзивно на Premier 19 октября.

Сериал гостям показа представили: режиссер Мария Агранович, актеры – Александр Мизев, Олег Гаас, Алексей Филимонов, Роман Семейко, генеральный продюсер Нелли Яралова и креативный продюсер Мария Шухнина.

Петербург стал премьерным городом не случайно – именно там и проходили съемки «Убить Риту».

Фото: пресс-служба Premier

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12.10.2023