В Москве прошла светская премьера фильма «Умри моя любовь»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

18 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтического триллера УМРИ МОЯ ЛЮБОВЬ с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс.

Гостями мероприятия стали Юлианна Караулова, Анна Бегунова, Анна Чурина, Лиза Арзамасова, Илья Авербух, Григорий Верник, Анна Невская, Ольга Сутулова, Мария Кожевникова, Ирена Понарошку, Ольга Ломоносова, Ксения Алферова, Александр Мизев, Данил Стеклов, Олег Савостюк, Ксения Андрианова, Евгений Сангаджиев, Мария Лисовая, Анна Слю, Диана Милютина, Александра Ревенко и многие другие.

В российский прокат фильм выйдет 27 ноября.

Фото: Геннадий Авраменко

19.11.2025