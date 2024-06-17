В Москве прошел спецпоказ аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

16 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся спецпоказ легендарного аниме Хаяо Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, которое вновь вернется в российский прокат с 20 июня.

Гостями показа стали Алена Михайлова, Екатерина Волкова, Евгений Бороденко, Надя Ручка, Ярослава Дегтярева, Александр Самойленко-младший, Татьяна Струженкова, Алена Чехова, Алиса Вокс, Антон Кузнецов, Надежда Игошина, Екатерина Беккер, Лев Черепанов, Анастасия Кувшинова и другие.

По окончании сеанса зрители обсудили фильм вместе с японистом Анной Семидой и актером Львом Зулькарнаевым, который называет УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ одной из самых важных и повлиявших на него картин в жизни.

Фото: пресс-служба Russian World Vision

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17.06.2024