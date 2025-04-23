В Москве состоялась премьера сериала «Урок»

Фоторепортаж из ARBAT HALL

22 апреля в ARBAT HALL состоялась светская премьера драматического сериала «Урок».

Проект представила творческая команда во главе с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, продюсерами кинокомпании MEM Cinema Production Таймуразом Бадзиевым, Давидом Цаллаевым и актерами Юрой Борисовым, Даниилом Воробьевым, Ольгой Лерман, Полиной Денисовой, Аленой Долголенко, Олегом Савостюком, Аюшем Очир-Горяевым, Иваном Петросяном, Романом Бордачевым, Елизаветой Карякиной, Виталием Щербиной и другими.

Гостями мероприятия стали Юрий Колокольников, Вильма Кутавичюте, Анна Шевчук, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, Сергей Гилев, Нонна Гришаева, Ярослав Могильников, Данил Стеклов, Кузьма Сапрыкин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Григорий Верник, Сергей Епишев, Юлия Бордовских, Анна Банщикова, Александр Головин и многие другие.

«Урок» дебютирует эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko 25 апреля.

Фото: Ксения Угольникова

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23.04.2025