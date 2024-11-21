В Москве прошла премьера сериала «Уроки китайского»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера нового сериала «Уроки китайского», совместного проекта онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и телеканала СТС.

Сериал представили режиссер Иван Макаревич, продюсер «Амедиатеки» Александра Нелюбина, генеральный продюсер Теймур Джафаров, продюсер СТС Максим Рыбаков, актеры Анна Слю, Денис Никитин, Александра Немчинова, Роберт Захарян, оператор Дмитрий Горевой и другие члены съемочной группы.

Гостями показа стали Яна Чурикова, Сергей Шакуров, Елена Борщева, группа «Фабрика», Лянка Грыу, Ксения Суркова, Ангелина Поплавская, Александра Черкасова, Диана Милютина, Анфиса Вистингаузен и другие.

Первые две серии молодежного драмеди уже доступны в «Амедиатеке».

Фото: пресс-служба «Амедиатеки»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

21.11.2024