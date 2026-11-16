В Москве состоялась премьера фильма «Увидеть все»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

14 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоялась премьера фильма УВИДЕТЬ ВСЕ от студии A24 и режиссеров Нэйтана Филдера и Ланса Оппенгейма.

После просмотра фильм об основательнице компании Theranos Элизабет Холмс обсудили режиссер Олег Трофим и стендап-комик Тимур Каргинов.

Гостями премьеры стали Сергей Гилев, Лев Зулькарнаев, Антон Маслов, Екатерина Моргунова, Алеко, Ладо Кватания, Руслан Усачев, Давид Кочаров, Ксения Дукалис, Антон Коломеец, Александра Ревенко, Мария Ахметзянова, Ксения Суркова, Марина Васильева, Иван Макаревич, Мария Мацель, Илларион Маров, Роман Васильев, Александра Киселева, Диана Енакаева и многие другие.

УВИДЕТЬ ВСЕ выйдет в прокат с 19 ноября.

Фото: Ксения Угольникова

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16.11.2026