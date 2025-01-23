В Москве состоялась премьера приключенческой комедии «Василий»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
22 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии ВАСИЛИЙ.
Со сцены картину представили режиссер и соавтор сценария Дима Литвиненко, продюсеры Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, а также актеры Александр Петров и Барбара де Рехиль.
Гостями премьерного показа стали Милош Бикович, Виктория Исакова, Леонид Ярмольник, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Клим Шипенко, Софья Карпунина, Анна Цуканова-Котт, Игорь Волошин, Наталья Бардо, Анна Невская, Елена Николаева, Алсу, Анна Савранская, Александра Власова и многие другие.
ВАСИЛИЙ уже в кино с сегодняшнего дня.
Фото: Анна Темерина, Максим Кашин
23.01.2025