В Москве состоялась премьера приключенческой комедии «Василий»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

22 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии ВАСИЛИЙ.

Со сцены картину представили режиссер и соавтор сценария Дима Литвиненко, продюсеры Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, а также актеры Александр Петров и Барбара де Рехиль.

Гостями премьерного показа стали Милош Бикович, Виктория Исакова, Леонид Ярмольник, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Клим Шипенко, Софья Карпунина, Анна Цуканова-Котт, Игорь Волошин, Наталья Бардо, Анна Невская, Елена Николаева, Алсу, Анна Савранская, Александра Власова и многие другие.

ВАСИЛИЙ уже в кино с сегодняшнего дня.

Фото: Анна Темерина, Максим Кашин

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23.01.2025