В Москве прошла премьера фильма «Вася не в себе»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

5 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера комедии ВАСЯ НЕ В СЕБЕ. В широкий прокат фильм выйдет 12 октября.

Картину представили исполнитель режиссер Гарик Петросян, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, актеры Павел Прилучный и Владимир Сычев.

Гостями премьеры стали Анна Азарова, Михаил Богдасаров, Ирина Безрукова, Лиза Моряк, Эвелина Бледанс, Роман Юнусов, Алена Чехова, Катя Кабак, Дмитрий Красилов, Женя Малахова, Алексей Гаврилов, Ирина Климова и многие другие.

Фото: пресс-служба «Атмосферы кино»

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06.10.2023