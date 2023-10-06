В Москве прошла премьера фильма «Вася не в себе»
Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»
5 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера комедии ВАСЯ НЕ В СЕБЕ. В широкий прокат фильм выйдет 12 октября.
Картину представили исполнитель режиссер Гарик Петросян, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, актеры Павел Прилучный и Владимир Сычев.
Гостями премьеры стали Анна Азарова, Михаил Богдасаров, Ирина Безрукова, Лиза Моряк, Эвелина Бледанс, Роман Юнусов, Алена Чехова, Катя Кабак, Дмитрий Красилов, Женя Малахова, Алексей Гаврилов, Ирина Климова и многие другие.
Фото: пресс-служба «Атмосферы кино»
06.10.2023