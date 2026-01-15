В Москве состоялась премьера сериала «Вечерняя школа»

Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»

14 января в кинотеатре «Иллюзион» прошел специальный показ комедии «Вечерняя школа».

Проект представили генеральный продюсер сериала и компании Russian Code Антон Зайцев, первый заместитель генерального директора телеканала СТС Максим Рыбаков, креативный продюсер и сценарист Владимир Морозов, режиссер Жанна Кадникова, оператор-постановщик Денис Пачулия, композиторы Дмитрий Ланской и Юрий Абакумов, а также актеры Ася Резник, Наталья Борисова, Илья Макаров, Григорий Дудник, Динара Курбанова, Екатерина Новикова, Ксения Корнева, Радислав Куцов, Сержан Аманов и другие.

Гостями мероприятия стали Анна Глаубэ, Ангелина Пахомова, Илья Лыков, Ирина Мягкова, Ярослава Тринадцатко, Игорь Чехов и другие.

Фото: Ксения Угольникова, Алина Панина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

15.01.2026