В Москве состоялась премьера сериала «Вечерняя школа»
Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»
14 января в кинотеатре «Иллюзион» прошел специальный показ комедии «Вечерняя школа».
Проект представили генеральный продюсер сериала и компании Russian Code Антон Зайцев, первый заместитель генерального директора телеканала СТС Максим Рыбаков, креативный продюсер и сценарист Владимир Морозов, режиссер Жанна Кадникова, оператор-постановщик Денис Пачулия, композиторы Дмитрий Ланской и Юрий Абакумов, а также актеры Ася Резник, Наталья Борисова, Илья Макаров, Григорий Дудник, Динара Курбанова, Екатерина Новикова, Ксения Корнева, Радислав Куцов, Сержан Аманов и другие.
Гостями мероприятия стали Анна Глаубэ, Ангелина Пахомова, Илья Лыков, Ирина Мягкова, Ярослава Тринадцатко, Игорь Чехов и другие.
Фото: Ксения Угольникова, Алина Панина
15.01.2026