В Москве состоялась премьера драмы «Великая»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

14 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма ВЕЛИКАЯ с Кейт Уинслет в главной роли.

С приветственным словом перед началом показа выступили директор по маркетингу кинотеатра «Москва» Елена Чехоева, директор по развитию кинопрокатной компании World Pictures Екатерина Старшинова и фотограф Дмитрий Исхаков.

Гостями премьеры стали Виктория Дайнеко, Дмитрий Маликов, Лиза Моряк, Сарик Андреасян, Анна Котова, Маруся Климова, Влад Лисовец, Ольга Ломоносова, Алика Смехова, Зельфира Трегулова, Анастасия Денисова, Лариса Вербицкая, Марина Ворожищева, Лянка Грыу, Екатерина Беккер, Анна Ещенко, Ольга Зайцева, Катя Кабак, Анастасия Панина, Тимур Родригез, Дарья Повереннова и другие.

В российский прокат фильм выйдет 21 ноября.

Фото: Евгений Смирнов

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

15.11.2024