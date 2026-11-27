В Москве состоялась премьера триллера Юрия Быкова «Вершина»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера остросюжетного триллера ВЕРШИНА.

Первым зрителям фильм представили режиссер Юрий Быков, продюсер Александр Швыдкой, а также актеры Артем Быстров, Александр Робак, Мария Денисова, Анна Банщикова, Владимир Канухин, Кирилл Полухин, Олег Фомин и другие участники съемочной группы.

Гостями мероприятия стали Константин Хабенский, Михаил Шуфутинский, Александр Ревва, Лев Зулькарнаев, Валентина Ляпина, Ярослав Могильников, Алексей Онежен, Анастасия Уколова, Светлана Хоркина, Ирина Безрукова, Константин Крюков, Ольга Сутулова, Ксения Теплова, Александр Раппопорт, Александра Розовская, Диана Милютина и другие.

ВЕРШИНА выйдет в кинотеатральный прокат с 3 декабря. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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27.11.2026