В Москве состоялась премьера драмы «Ветер»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

3 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ВЕТЕР, снятого по сценарию Петра Луцыка и Алексея Саморядова.

Картину со сцены представили режиссер Сергей Члиянц, актеры Даниил Феофанов, Олег Васильков, Серафима Гощанская, Владимир Тяптушкин, Сергей Качанов, Анатолий Филиппов, Данила Горюнков, а также другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Павел Лунгин, Гарик Сукачев, Андрей Мерзликин, Александр Стриженов, Александр Котт, Владимир Котт, Петр Тодоровский, Алена Бабенко, Александр Гордон, Михаил Тройник, Петр Буслов, Алексей Попогребский, Ирина Розанова, Алена Михайлова, Гавриил Гордеев, Григорий Калинин, Петр Ануров, Евгения Громова, Евгений Маргулис, Сергей Проханов и другие.

ВЕТЕР выйдет в широкий прокат весной 2026 года. В ноябре запланированы специальные показы картины в разных городах страны.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

04.11.2025