В Москве состоялась премьера музыкального драмеди «ВИА “Васильки”»

Фоторепортаж из театра «Одеон»

7 апреля в театре «Одеон» состоялась светская премьера музыкального драмеди «ВИА “Васильки”».

Первые две серии проекта гостям представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, продюсер Вадим Бакунев, заместитель генерального директора НМГС Алексей Сатолин, режиссер Юрий Шаров, а также члены съемочной группы и актеры.

Гостями мероприятия стали Игорь и Григорий Верники, Анна Котова, Владислав Ветров, Карина Александрова, Валентин Анциферов, Ника Жукова, Вадим Бакунев, Алевтина Тукан, Антон Шаврин, Дарья Петриченко, Наталья Земцова, Никита Плахотнюк, Ангелина Поплавская и другие.

«ВИА “Васильки”» дебютируют на Wink 10 апреля.

Фото: пресс-служба Wink

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08.04.2025