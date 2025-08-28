В Москве состоялась светская премьера сериала «Виноград»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Summer Cinema by KION

27 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера лирической комедии «Виноград».

Ее гостями стали Владимир Щегольков, Павел и Зепюр Прилучные, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Антон Шурцов, Михаил Кремер, Матвей Лыков, Алла Михеева, Elvira T, Александр Лойе, Александр Сетейкин, Александра Черкасова, Алина Воскресенская, Анна Азарова, Анна Богомолова, Данила Якушев, Никита Панфилов, Ольга Зайцева и многие другие.

«Виноград» дебютирует в онлайн-кинотеатре KION 1 сентября.

Фото: Геннадий Авраменко, Ирина Полярная, Алексей Родин

