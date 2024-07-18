В Москве прошла премьера комедии «Водитель-олигарх»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

17 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ.

Картину представили – актеры Павел Прилучный, Алексей Чадов, Станислав Дужников, исполнительница главной роли, соавтор сценария и продюсер Ольга Погодина, а также режиссер, соавтор сценария и продюсер Алексей Пиманов.

Гостями мероприятия стали Константин Крюков, Антон Лаврентьев, Анастасия Крайнова, Юрий Николаев, Борис Щербаков, Сергей Комаров, Станислав Бондаренко, Ольга Сухарева, Ангелина Добророднова, группа «Город 312» и многие другие.

Комедия производства кинокомпании «Пиманов и партнеры» в партнерстве с Planeta Inform при поддержке Фонда Кино вышла сегодня в широкий прокат.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

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18.07.2024