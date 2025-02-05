В Москве прошла премьера драмы «Война и музыка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

4 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера драмы ВОЙНА И МУЗЫКА от Кинокомпании братьев Андреасян.

Фильм пред­ста­вили актеры Давид Мхитарель, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов, Лиза Моряк, Микаел Джанибекян, Николай Шрайбер, режиссер Сарик Андреасян, а также продюсеры Гевонд Андреасян и Рубен Джагинян.

Гостями премьеры стали Наталья Рудова, Анастасия Стежко, Роман Юнусов, Ольга Зайцева, Ирина Темичева, Ольга Смирнова, Александра Попова и другие.

ВОЙНА И МУЗЫКА в прокате с 6 февраля.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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05.02.2025