В Москве прошла премьера драмы «Война и музыка»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
4 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера драмы ВОЙНА И МУЗЫКА от Кинокомпании братьев Андреасян.
Фильм представили актеры Давид Мхитарель, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов, Лиза Моряк, Микаел Джанибекян, Николай Шрайбер, режиссер Сарик Андреасян, а также продюсеры Гевонд Андреасян и Рубен Джагинян.
Гостями премьеры стали Наталья Рудова, Анастасия Стежко, Роман Юнусов, Ольга Зайцева, Ирина Темичева, Ольга Смирнова, Александра Попова и другие.
ВОЙНА И МУЗЫКА в прокате с 6 февраля.
Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»
05.02.2025