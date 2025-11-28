В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии ВОЛЧОК.

Фильм представили режиссер Константин Смирнов, генеральные продюсеры Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Гавриил Гордеев, актеры Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Илья Лыков и Даниил Воробьев, а также съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали Марюс Вайсберг, Наташа Бардо, Полина Айнутдинова, Егор Чичканов, Светлана Степанковская, Григорий Гладков и многие другие.

ВОЛЧОК выйдет в прокат 4 декабря.

Фото: Иван Пономаренко

28.11.2025