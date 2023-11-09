В Москве прошла премьера сериала «Волшебный участок»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

8 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ сказочного комедийного сериала онлайн-кинотеатра Okko «Волшебный участок».

Первым зрителям проект представили режиссер Степан Гордеев, автор сценария Александр Носков, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, актеры Дарья Мельникова, Ева Смирнова, Никита Никитин, Мария Ахметзянова, Сергей Чихачев и многие другие.

Гостями премьеры стали Аркадий Укупник, Максим Стоянов, Ангелина Пахомова, Павел Чернышев, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Александра Власова, Анастасия Резник, Маруся Фурина и другие.

Первая серия «Волшебного участка» уже доступна на Okko.

Фото: пресс-служба Okko

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09.11.2023