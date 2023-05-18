В Москве прошла премьера сериала «Плейлист волонтера»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

17 мая в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова для онлайн-кинотеатра Okko «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного true-story романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича (Артем Ляшенко).

Гостям вечера премьеру представила творческая команда сериала во главе с исполнителем главной роли Иваном Янковским, сценаристом Артемом Ляшенко, продюсером по оригинальному контенту Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером кинокомпании «Vita Aktiva» Юлией Мишкинене и артистами проекта, в числе которых Мила Ершова, Артем Федотов, Георгий Сосин, Дарья Руденок, Алексей Овсянников и другие.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, среди которых Диана Пожарская, Анастасия Резник, Илья Аксенов, Игорь Чехов, Софья Присс и другие.

Первые серии «Плейлиста волонтера» уже доступны на платформе.

Фотографии Ксении Угольниковой.

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18.05.2023