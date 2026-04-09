В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
8 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма ВОТ ЭТО ДРАМА! с Зендеей и Робертом Паттинсоном.
Гостями премьеры стали Елизавета Базыкина, Мила Ершова, Ян Гэ, Александра Ревенко, Ольга Сутулова, Дарья Верещагина, Даниэль Вегас, Иван Трушин, Ситора Алиева, Ольга Венникова, Александра Киселева, Наталья Земцова и другие.
Картина в широком прокате с сегодняшнего дня.
Фото: Ксения Угольникова, Максим Кашин
09.04.2026