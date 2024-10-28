В Москве состоялась премьера комедии «Возвращение попугая Кеши»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

26 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера семейной комедии ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ.

Первым столичным зрителям картину представила творческая группа фильма – режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Константин Трофимов, актеры Ирина Безряднова и Алиса Руденко, а также президент кинокомпании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев. Исполнители главных ролей не смогли посетить мероприятие ввиду своей плотной занятости, однако Роман Курцын записал приветствие для премьеры.

Гостями показа стали Савелий Кудряшов, Григорий Гладков, Юлия Волкова, Алексей Гаврилов, Александра Розовская, Карина Каграманян, Екатерина Борисова и другие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ выйдет в прокат 31 октября.

Фото: Ксения Угольникова

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28.10.2024