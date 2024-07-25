В Москве прошла премьера спортивной драмы «В потоке трех стихий»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

24 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ.

Гостями премьеры стали Владимир Сычев со своей дочерью Марией, Александр Головин, Владислав Даванков, Алексей Шевченков, Елена Борщева, рэпер Птаха, Владимир Левкин с семьей, Альбина Кабалина, Виктория Корлякова, Екатерина Данилова, Екатерина Кобба, Олеся Грибок, Юлия Беретта, Янина Мелихова, и другие.

Фильм вышел в прокат уже сегодня, 25 июля.

Фото: Алексей Молчановский

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25.07.2024