В Москве состоялась премьера фильма «Все, что тебя касается»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

8 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ.

Фильм представили участники группы «Звери» во главе с солистом Ромой Зверем, режиссер Александр Войтинский, продюсеры Василий Ровенский и Максим Рогальский, актеры Зоя Бербер, Маша Кошина, Олег Чугунов, Валерия Ланская, Тимофей Кочнев, Вероника Журавлева, Кристина Корбут, Альбина Кабалина, Родион Вьюшкин, Евгения Каверау, Владислав Дунаев и другие.

Гостями мероприятия стали Дмитрий Хрусталев, Мария Лисовая, Ирина Безрукова, Мария Гончарук, Николай Лебедев, Сергей Трофимов, Эльдар Калимулин, Елена Старостина, Наталья Земцова, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Антонина Бойко, Николь Плиева, Александра Черкасова-Служитель, Ольга Сухарева, Никита Тарасов и другие.

Фильм выйдет в прокат уже завтра, 10 апреля.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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09.04.2025