В Москве прошла премьера лирической комедии «Встать на ноги»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

2 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера сериала «Встать на ноги».

Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссером Павлом Тимофеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым, сценаристом Полиной Шаталовой, оператором Иваном Бурлаковым, художником Златой Калминой, консультантом Златой Варламовой, актерами Гошей Куценко, Милой Ершовой, Алексеем Розиным, Александром Обласовым, Антоном Санкевичем, Святом Рогожаном, Давидом Сократяном, Игорем Ознобихиным, Сергеем Муравьевым, Владой Лукиной, Евгением Городницким и другими.

Гостями премьерного показа стали Саша Бортич, Елена Николаева, Кирилл Кяро, Екатерина Моргунова, Юлия Ахмедова, Павел Ворожцов, София Лебедева, Денис Косиков, Юлия Волкова, Владимир Канухин, Софья Гершевич, Серафима Красникова, Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова, Сергей Чихачев и другие.

«Встать на ноги» дебютирует 5 февраля эксклюзивно в Okko.

Фото: пресс-служба Okko

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.02.2026