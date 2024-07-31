В Москве прошла премьера триллера «Выпусти меня»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москино Космос»

Во вторник, 30 июля, в кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера фильма ВЫПУСТИ МЕНЯ.

Перед показом фильм представила съемочная группа во главе с режиссером Михаилом Константиновым, продюсером Арменом Ананикяном и актерами Владимиром Веревочкиным, Павлом Басовым и Леонидом Басовым.

Гостями премьеры стали Екатерина Кобба, Григорий Погосян, Надежда Гуськова, Владимир Бутенко, Евгений Михеев, Виктория Герасимова, Янис Политов и другие.

ВЫПУСТИ МЕНЯ выйдет в российский прокат с 1 августа.

Фото: Глеб Лоскутов

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31.07.2024