В Москве прошла премьера триллера «Выпусти меня»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москино Космос»
Во вторник, 30 июля, в кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера фильма ВЫПУСТИ МЕНЯ.
Перед показом фильм представила съемочная группа во главе с режиссером Михаилом Константиновым, продюсером Арменом Ананикяном и актерами Владимиром Веревочкиным, Павлом Басовым и Леонидом Басовым.
Гостями премьеры стали Екатерина Кобба, Григорий Погосян, Надежда Гуськова, Владимир Бутенко, Евгений Михеев, Виктория Герасимова, Янис Политов и другие.
ВЫПУСТИ МЕНЯ выйдет в российский прокат с 1 августа.
Фото: Глеб Лоскутов
31.07.2024