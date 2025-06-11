В Москве состоялась премьера сериала «Высокий сезон»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

10 июня в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера экшен-драмы «Высокий сезон».

Первые серии проекта представили актеры Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Юрий Насонов, Сиу Нгуен, Фрол Фролов, генеральные продюсеры проекта Георгий Шабанов, Ирина Сосновая и режиссер Стас Иванов. Также на премьеру в Москву прямиком из Хошимина прилетела вьетнамская команда, в том числе актеры Донг Ань Куинь и Суан Фук, исполнительный продюсер Нгуен Тьуи Тьуи, художник-постановщики Ле Ван и Нгуен Хоанг Хиен Тхы и переводчик Фам Ми Тунг, который сопровождал интернациональную группу на протяжении всех съемок проекта.

Гостями премьерного показа стали Кристина Асмус, Юрий Быков, Александр Цыпкин, Кристина Кучеренко, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Юлия Волкова, Дарья Котрелева, Никита Волков, Юлия Топольницкая, Софья Шидловская, Рузиль Минекаев, Владимир Канухин, Макар Хлебников, Павел Ворожцов, Ульяна Пылаева, Стас Круглицкий, Мария Мацель, Ярослав Могильников, Ангелина Стречина, Илья Малаков, Андрей Максимов, Егор Овчинников, Антон Кузнецов, Антон Филипенко, Никита Власов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Пелагея Невзорова и другие.

Первые две серии «Высокого сезона» уже доступны в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.

Фото: Глеб Лоскутов, Ксения Угольникова

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11.06.2025