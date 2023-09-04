В Москве прошла премьера фильма «Я делаю шаг»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

В пятницу, 1 сентября, в День знаний в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма Я ДЕЛАЮ ШАГ.

Картину зрителям представили режиссер и продюсер Ольга Акатьева, актеры Сергей Новосад, Анастасия Талызина и Равшана Куркова, а также директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко.

Среди первых зрителей, посмотревших фильм, были Владимир Левкин с семьей, Ирина Йовович, Анна Чурина с дочерью Ксенией, Никита Сорокин, Екатерина Белоцерковская, Никита Тарасов с семьей, Алена Чехова и другие.

В прокат фильм выйдет 7 сентября. Дистрибьютор – кинокомпания «Наше кино», производство – «Окапи продакшн».

Фото: Геннадий Авраменко, Глеб Лоскутов

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

04.09.2023